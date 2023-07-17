Карлос Алькарас уронил трофей с Уимблдона-2023 в прямом эфире

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас попал в неловкую ситуацию после завоевания титула на Уимблдоне-2023.

Алькарас вышел в прямой эфир утреннего шоу американского телеканала CNN. Карлоса просили поделиться эмоциями от завоевания столь престижного титула, а также продемонстрировать трофей. Испанец случайно уронил кубок, что вызвало смех с обеих сторон.

Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2).