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Карлос Алькарас уронил трофей с Уимблдона-2023 в прямом эфире
Произошел неловкий момент
Фото: Getty Images
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас попал в неловкую ситуацию после завоевания титула на Уимблдоне-2023.
Алькарас вышел в прямой эфир утреннего шоу американского телеканала CNN. Карлоса просили поделиться эмоциями от завоевания столь престижного титула, а также продемонстрировать трофей. Испанец случайно уронил кубок, что вызвало смех с обеих сторон.
Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2).
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