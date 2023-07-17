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Карлос Алькарас сыграет на Итоговом турнире АТР

Теннис
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Первый участник есть

Карлос Алькарас сыграет на Итоговом турнире АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карлос Алькарас второй год подряд попал в число участников АТР Finals. В прошлом году он не смог сыграть на турнире из-за травмы.

В этом сезоне 20-летний испанец является лидером по количеству побед - 47 (всего 4 поражения) и выиграл уже шесть титулов.

На данный момент Алькарас занимает первое место в Чемпионской гонке набрав 6 675 очков и на 730 очков опережает Новака Джоковича.

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В статье: Карлос Алькарас
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Источник:
BTU

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