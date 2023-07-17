Карлос Алькарас сыграет на Итоговом турнире АТР

Карлос Алькарас второй год подряд попал в число участников АТР Finals. В прошлом году он не смог сыграть на турнире из-за травмы.

В этом сезоне 20-летний испанец является лидером по количеству побед - 47 (всего 4 поражения) и выиграл уже шесть титулов.

На данный момент Алькарас занимает первое место в Чемпионской гонке набрав 6 675 очков и на 730 очков опережает Новака Джоковича.