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Карлос Алькарас сыграет на Итоговом турнире АТР
Первый участник есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Карлос Алькарас второй год подряд попал в число участников АТР Finals. В прошлом году он не смог сыграть на турнире из-за травмы.
В этом сезоне 20-летний испанец является лидером по количеству побед - 47 (всего 4 поражения) и выиграл уже шесть титулов.
На данный момент Алькарас занимает первое место в Чемпионской гонке набрав 6 675 очков и на 730 очков опережает Новака Джоковича.
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Источник:BTU
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