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Новак Джокович заплатит около 8 тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023
Серб не сдержал эмоций
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, какой штраф получил 23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023.
По информации журналиста Daily Mail Майка Диксона, за несдержанность Джокович заплатит $ 8 тыс.
Напомним, Джокович (2) не сумел защитить титул 2022 года. В дебютном для себя финале Уимблдона его обыграл чемпион US Open — 2022, первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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