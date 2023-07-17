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Новак Джокович заплатит около 8 тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023

Теннис
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Серб не сдержал эмоций

Новак Джокович заплатит около 8 тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, какой штраф получил 23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023.

По информации журналиста Daily Mail Майка Диксона, за несдержанность Джокович заплатит $ 8 тыс.

Напомним, Джокович (2) не сумел защитить титул 2022 года. В дебютном для себя финале Уимблдона его обыграл чемпион US Open — 2022, первая ракетка мира Карлос Алькарас.

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В статье: Новак Джокович
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