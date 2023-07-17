Новак Джокович заплатит около 8 тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023

Стало известно, какой штраф получил 23-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023.

По информации журналиста Daily Mail Майка Диксона, за несдержанность Джокович заплатит $ 8 тыс.

Напомним, Джокович (2) не сумел защитить титул 2022 года. В дебютном для себя финале Уимблдона его обыграл чемпион US Open — 2022, первая ракетка мира Карлос Алькарас.