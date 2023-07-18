Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало американскую теннисистку Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Теннисистка прошла тестирование во время соревнований в Лиме (Перу) в ноябре 2022 года. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.

Срок дисквалификации за первое нарушение такого рода игроком составляет до четырёх лет.

Теннисистка дисквалифицирована до 12 января 2027 года. Лучшим достижением Дорсил в WTA является 1225-е место.