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Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг
Она подаст апелляцию
Фото: sport.ru
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало американскую теннисистку Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Теннисистка прошла тестирование во время соревнований в Лиме (Перу) в ноябре 2022 года. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.
Срок дисквалификации за первое нарушение такого рода игроком составляет до четырёх лет.
Теннисистка дисквалифицирована до 12 января 2027 года. Лучшим достижением Дорсил в WTA является 1225-е место.
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