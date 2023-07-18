  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Теннис
(1 голосов)

Она подаст апелляцию

Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Фото: sport.ru

Новина українською

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало американскую теннисистку Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Теннисистка прошла тестирование во время соревнований в Лиме (Перу) в ноябре 2022 года. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.

Срок дисквалификации за первое нарушение такого рода игроком составляет до четырёх лет.

Теннисистка дисквалифицирована до 12 января 2027 года. Лучшим достижением Дорсил в WTA является 1225-е место.

По теме
yellow-arrow
51-я ракетка мира Микаэль Имер дисквалифицирован на полтора года
yellow-arrow
Новак Джокович заплатит около 8 тысяч долларов за разбитую ракетку в финале Уимблдона-2023
yellow-arrow
Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Швейцарии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде