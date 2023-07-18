Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
51-я ракетка мира Микаэль Имер дисквалифицирован на полтора года
В прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил
Шведский теннисист Микаэль Имер объявил о том, что его дисквалифицировали на 18 месяцев.
В прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить Имера от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев. В соцсети Микаэль заявил о своей невиновности.
На Уимблдонском турнире нынешнего года Имер дошёл до 1/16 финала, где уступил колумбийцу Даниэлю Галану.
Популярное сейчас
- Помощником ван Леувена в Шахтере стал Алексей Гай – источник
- Динамо представило новую форму на следующий сезон – ВИДЕО, ФОТО
- Динамо отдаст защитника и хавбека в аренду Заре – источник
- Джокович – Алькарас: Анонс сегодняшнего финала Уимблдон 2023
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО