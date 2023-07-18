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51-я ракетка мира Микаэль Имер дисквалифицирован на полтора года

Теннис
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В прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил

51-я ракетка мира Микаэль Имер дисквалифицирован на полтора года

Новина українською

Шведский теннисист Микаэль Имер объявил о том, что его дисквалифицировали на 18 месяцев.

В прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить Имера от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев. В соцсети Микаэль заявил о своей невиновности.

На Уимблдонском турнире нынешнего года Имер дошёл до 1/16 финала, где уступил колумбийцу Даниэлю Галану.

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В статье: Микаэль Имер
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