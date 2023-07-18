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Карлос Алькарас назвал Синнера главным соперником

Теннис
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Теннисист рад такому соперничеству

Карлос Алькарас назвал Синнера главным соперником

Фото: Eurosport

Новина українською

Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона Карлос Алькарас назвал восьмую ракетку мира из Италии Янника Синнера своим главным соперником в ATP-туре на данный момент.

"Важно ли иметь сильного соперника, чтобы развиваться? Очень важно. Наличие рядом человека, с которым ты сражаешься, с которым у тебя происходит битва, прекрасное соперничество, — это важно, чтобы долгое время поддерживать мотивацию.

Сейчас я думаю, что у меня есть соперник, и не боюсь об этом говорить: на данный момент это Синнер. У нас с ним прекрасное соперничество, уже было множество значимых матчей, которые мы проводили на крупнейших кортах. По прошествии лет мы с ним будем бороться за большие титулы", — приводит слова Алькараса издание TyC Sports.

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В статье: Карлос Алькарас
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