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Карлос Алькарас назвал Синнера главным соперником
Теннисист рад такому соперничеству
Фото: Eurosport
Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона Карлос Алькарас назвал восьмую ракетку мира из Италии Янника Синнера своим главным соперником в ATP-туре на данный момент.
"Важно ли иметь сильного соперника, чтобы развиваться? Очень важно. Наличие рядом человека, с которым ты сражаешься, с которым у тебя происходит битва, прекрасное соперничество, — это важно, чтобы долгое время поддерживать мотивацию.
Сейчас я думаю, что у меня есть соперник, и не боюсь об этом говорить: на данный момент это Синнер. У нас с ним прекрасное соперничество, уже было множество значимых матчей, которые мы проводили на крупнейших кортах. По прошествии лет мы с ним будем бороться за большие титулы", — приводит слова Алькараса издание TyC Sports.
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