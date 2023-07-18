Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Италии

Виталий Сачко с победы стартовал на "челленджере" в Италии. На старте соревнований украинец обыграл Лукаса Ноймайера.

Триест, Италия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Лукас Ноймайер (Австрия) 6:4, 4:6, 6:4

Теннисисты провёли на корте около трех часов. Сачко выполнил восемь эйсов, допустив шесть двойных ошибок, реализовал 6 из 14 брейк-поинтов и проиграл шесть геймов на собственной подаче.

Во втором круге соревнований Сачко сыграет с французом Кирианом Жаке, который пробился в основную сетку через квалификацию.