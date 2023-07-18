Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Италии
Украинец сумел вырвать победу
Фото: tennis.ua
Виталий Сачко с победы стартовал на "челленджере" в Италии. На старте соревнований украинец обыграл Лукаса Ноймайера.
Триест, Италия. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Лукас Ноймайер (Австрия) 6:4, 4:6, 6:4
Теннисисты провёли на корте около трех часов. Сачко выполнил восемь эйсов, допустив шесть двойных ошибок, реализовал 6 из 14 брейк-поинтов и проиграл шесть геймов на собственной подаче.
Во втором круге соревнований Сачко сыграет с французом Кирианом Жаке, который пробился в основную сетку через квалификацию.
Популярное сейчас
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
- Два потенциальных новичка Шахтера присутствуют на товарищеском матче против Аякса
- Директор МФК Металлург: Впервые в истории мы заработали деньги на трансфере футболиста
- Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 49 позиций, Цуренко – на 14
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО