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Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Италии

Теннис
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Украинец сумел вырвать победу

Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Италии

Фото: tennis.ua

Новина українською

Виталий Сачко с победы стартовал на "челленджере" в Италии. На старте соревнований украинец обыграл Лукаса Ноймайера.

Триест, Италия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Лукас Ноймайер (Австрия) 6:4, 4:6, 6:4

Теннисисты провёли на корте около трех часов. Сачко выполнил восемь эйсов, допустив шесть двойных ошибок, реализовал 6 из 14 брейк-поинтов и проиграл шесть геймов на собственной подаче.

Во втором круге соревнований Сачко сыграет с французом Кирианом Жаке, который пробился в основную сетку через квалификацию.

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В статье: Виталий Сачко
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