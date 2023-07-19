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Кевин Андерсон одержал первую победу за 14 месяцев

Теннис
(1 голосов)

Долгожданная победа

Кевин Андерсон одержал первую победу за 14 месяцев

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Бывший финалист Уимблдона и Открытого чемпионата США Кевин Андерсон вернулся в профессиональный теннис на турнире Hall of Fame Open, который проходит с 17 по 23 июля в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд.

Андерсон провёл свой первый матч с Габриэлем Диалло из Канады.

Кевин Андерсон - Габриэл Диалло 6:3, 6:2

Это его первый матч и первая победа за 14 месяцев.

Южноафриканец, объявивший о завершении карьеры в мае 2022 года, получил уайлд-кард в основную сетку турнира категории ATP-250, на котором он завоевал свой последний титул в 2021 году.

Стоит отметить, что наивысшей позицией южноафриканца в рейтинге ATP было пятое место в 2018 году.

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В статье: Кевин Андерсон
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