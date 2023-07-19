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Симона Халеп может потерять место в рейтинге WTA

Теннис
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Теннисистка дисквалифицирована за допинг

Симона Халеп может потерять место в рейтинге WTA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Румынская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп в ближайшие недели окончательно потеряет своё место в рейтинге WTA. Это произойдёт вследствие продолжающегося расследования допингового дела спортсменки.

Симона Халеп была дисквалифицирована до специального решения антидопинговой комиссии в сентябре 2022 года. Тогда в её анализах нашли запрещённые препараты, которые, как показало расследование, могли попасть в её организм через спортивное питание, которое не было запрещено ВАДА. Теннисистка не играла с US Open — 2022.

Сейчас она является 55-й ракеткой мира, на её счету — ровно 1000 рейтинговых очков. Уже в середине августа её рейтинг может сильно обвалиться. Пока неизвестно, сколько будет продолжаться расследование.

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В статье: Симона Халеп
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