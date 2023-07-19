  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас назвал секрет успеха
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас назвал секрет успеха

Теннис
(1 голосов)

Все очень просто

Карлос Алькарас назвал секрет успеха

Фото: The New Yorker

Новина українською

Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас рассказал о своём секрете успеха.

"Скажу честно, я не считаю себя избранным. Всё достигается упорным трудом, никаких других секретов нет. В этом плане всё просто, нужно работать изо дня в день, и тогда сможешь достигать высоких результатов благодаря упорству и приложенным усилиям. Детали тоже имеют значение", — приводит слова Алькараса El Pais.

Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023.

По теме
yellow-arrow
Снигур отдала сопернице четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Испании
yellow-arrow
Доминик Тим покидает турнир в Гштааде
yellow-arrow
Симона Халеп может потерять место в рейтинге WTA
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде