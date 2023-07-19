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Карлос Алькарас назвал секрет успеха
Все очень просто
Фото: The New Yorker
Испанский теннисист, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас рассказал о своём секрете успеха.
"Скажу честно, я не считаю себя избранным. Всё достигается упорным трудом, никаких других секретов нет. В этом плане всё просто, нужно работать изо дня в день, и тогда сможешь достигать высоких результатов благодаря упорству и приложенным усилиям. Детали тоже имеют значение", — приводит слова Алькараса El Pais.
Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023.
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