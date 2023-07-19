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Снигур отдала сопернице четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Испании
Уверенный старт
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно вышла во второй круг соревнований ITF W100 в Испании.
В стартовом матче турнира в Витория-Гастейс она обыграла Себастьяну Скилипоти из Швейцарии.
Дарья Снигур (Украина, 155) - Себастьяна Скилипоти ( Швейцария, 559 ) 6:1, 6:3
Поединок продолжался 1 час и 5 минут. За это время украинка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.
Во втором круге Дарья Снигур сыграет против теннисистки из Испании Хеорхины Гарсии Перес.
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