  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур отдала сопернице четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Испании
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур отдала сопернице четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Испании

Теннис
(1 голосов)

Уверенный старт

Снигур отдала сопернице четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Испании

Фото: CNN

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно вышла во второй круг соревнований ITF W100 в Испании.

В стартовом матче турнира в Витория-Гастейс она обыграла Себастьяну Скилипоти из Швейцарии.

Дарья Снигур (Украина, 155) - Себастьяна Скилипоти ( Швейцария, 559 ) 6:1, 6:3

Поединок продолжался 1 час и 5 минут. За это время украинка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.

Во втором круге Дарья Снигур сыграет против теннисистки из Испании Хеорхины Гарсии Перес.

По теме
yellow-arrow
Доминик Тим покидает турнир в Гштааде
yellow-arrow
Карлос Алькарас назвал секрет успеха
yellow-arrow
Симона Халеп может потерять место в рейтинге WTA
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде