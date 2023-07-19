Снигур отдала сопернице четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно вышла во второй круг соревнований ITF W100 в Испании.

В стартовом матче турнира в Витория-Гастейс она обыграла Себастьяну Скилипоти из Швейцарии.

Дарья Снигур (Украина, 155) - Себастьяна Скилипоти ( Швейцария, 559 ) 6:1, 6:3

Поединок продолжался 1 час и 5 минут. За это время украинка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.

Во втором круге Дарья Снигур сыграет против теннисистки из Испании Хеорхины Гарсии Перес.