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Вдохновляет. Мугуруса показала видео с тренировки Свитолиной
Теннисистку мотивирует украинская коллега
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса показала, кто мотивирует её на возвращение в тур.
В социальных сетях Мугуруса опубликовала видео с тренировки бывшей третьей ракетки мира украинки Элины Свитолиной.
"Вдохновляет", — прокомментировала видео Мугуруса, после чего опубликовала собственное фото из тренажёрного зала.
Напомним, в начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны.
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