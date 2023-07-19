  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Вдохновляет. Мугуруса показала видео с тренировки Свитолиной
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вдохновляет. Мугуруса показала видео с тренировки Свитолиной

Теннис
(1 голосов)

Теннисистку мотивирует украинская коллега

Вдохновляет. Мугуруса показала видео с тренировки Свитолиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса показала, кто мотивирует её на возвращение в тур.

В социальных сетях Мугуруса опубликовала видео с тренировки бывшей третьей ракетки мира украинки Элины Свитолиной.

"Вдохновляет", — прокомментировала видео Мугуруса, после чего опубликовала собственное фото из тренажёрного зала.

Напомним, в начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны.

Screenshot-7 Screenshot-6

По теме
yellow-arrow
Тренер Алькараса: В академии он был худым, как спагетти
yellow-arrow
Снигур отдала сопернице четыре гейма и вышла во второй круг турнира в Испании
yellow-arrow
Доминик Тим покидает турнир в Гштааде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарбинье Мугуруса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде