Вдохновляет. Мугуруса показала видео с тренировки Свитолиной

Двукратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса показала, кто мотивирует её на возвращение в тур.

В социальных сетях Мугуруса опубликовала видео с тренировки бывшей третьей ракетки мира украинки Элины Свитолиной.

"Вдохновляет", — прокомментировала видео Мугуруса, после чего опубликовала собственное фото из тренажёрного зала.

Напомним, в начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны.