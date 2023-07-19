Тренер Алькараса: В академии он был худым, как спагетти

Тренер действующей первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал о первом впечатлении от спортсмена.

Они начали работать вместе в академии в Вильене (Испания) в 2019 году, когда Алькарасу было 16 лет.

"Он был худым, как спагетти, двигался быстро, но у него не было мышц ни в спине, ни в ногах. Но мы сразу увидели в нём что-то особенное. С Карлосом нужно было мечтать о большем. Ради этого мы принесли в жертву множество семейных и детских дел. Но сейчас мы переживаем нечто прекрасное и хотим большего", — приводит слова Ферреро издание We Love tennis со ссылкой на L’Équipe.