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Тренер Алькараса: В академии он был худым, как спагетти

Теннис
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Но испанец сумел произвести впечатление

Тренер Алькараса: В академии он был худым, как спагетти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер действующей первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал о первом впечатлении от спортсмена.

Они начали работать вместе в академии в Вильене (Испания) в 2019 году, когда Алькарасу было 16 лет.

"Он был худым, как спагетти, двигался быстро, но у него не было мышц ни в спине, ни в ногах. Но мы сразу увидели в нём что-то особенное. С Карлосом нужно было мечтать о большем. Ради этого мы принесли в жертву множество семейных и детских дел. Но сейчас мы переживаем нечто прекрасное и хотим большего", — приводит слова Ферреро издание We Love tennis со ссылкой на L’Équipe.

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В статье: Карлос Алькарас
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