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Симона Халеп появилась в заявочном листе US Open-2023
Румынская теннисистка сейчас отстранена за допинг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп 19 июля появилась в заявочном листе US Open – 2023, несмотря на текущее отстранение связаное с допингом.
Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.
В данный момент имя Халеп числится в списке участников US Open – 2023.
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