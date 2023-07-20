Симона Халеп появилась в заявочном листе US Open-2023

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп 19 июля появилась в заявочном листе US Open – 2023, несмотря на текущее отстранение связаное с допингом.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

В данный момент имя Халеп числится в списке участников US Open – 2023.