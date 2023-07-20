Хольгер Руне сенсационно уступил 160-й ракетке мира

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне потерпел поражение в рамках группового этапа обновлённого Кубка Хопмана, который стартовал вчера, 19 июля, в Ницце.

Руне, выступающей в паре с соотечественницей Кларой Таусон, в одиночном разряде встречался со 160-й ракеткой мира, представителем Швейцарии Леандро Риди.

Хольгер Руне - Леандро Риди 4:6, 3:6

Поединок продлился 1 час и 8 минут. Руне три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Риди шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Несмотря на поражение Руне, у Дании был шанс победить Швейцарию.