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Хольгер Руне сенсационно уступил 160-й ракетке мира
Теннисист отдал сопернику два сета
Фото: Getty Images
Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне потерпел поражение в рамках группового этапа обновлённого Кубка Хопмана, который стартовал вчера, 19 июля, в Ницце.
Руне, выступающей в паре с соотечественницей Кларой Таусон, в одиночном разряде встречался со 160-й ракеткой мира, представителем Швейцарии Леандро Риди.
Хольгер Руне - Леандро Риди 4:6, 3:6
Поединок продлился 1 час и 8 минут. Руне три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Риди шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Несмотря на поражение Руне, у Дании был шанс победить Швейцарию.
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