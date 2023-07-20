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Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Украинка одержала уверенную победу
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF 100 в Испании. Во втором круге соревнований она в двухсетовом матче обыграла Джорджину Гарсию-Перес из Испании.
Матч продолжался 1 час 46 минут.
Для теннисисток это была пятая встреча, для Снигур это была вторая победа.
Испания. Хард. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 155) - Джорджина Гарсия-Перес (Испания, 400) - 6:3, 7:6
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