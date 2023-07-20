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Виталий Сачко уступил во втором круге турнира в Италии

Теннис
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Украинец покидает соревнования

Виталий Сачко уступил во втором круге турнира в Италии

Фото: ITF

Новина українською

Виталий Сачко покидает "челленджер" в Италии. В матче второго круга он уступил Кириану Жаке из Франции.

Триест, Италия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Кириан Жаке (Франция) 3:6, 4:6

Украинский теннисист провел 20-й турнир в этом году: пять раз ему удавалось дойти минимум до четвертьфинала и столько же раз он не смог преодолеть квалификацию.

Сегодня украинский теннисист провёл на корте почти полтора часа и за это время он выполнил четыре эйса при таком же количестве двойных ошибок, не смог реализовать единственный брейк-поинт и проиграл два гейма на своей подаче.

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В статье: Виталий Сачко
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