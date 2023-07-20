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Виталий Сачко уступил во втором круге турнира в Италии
Украинец покидает соревнования
Фото: ITF
Виталий Сачко покидает "челленджер" в Италии. В матче второго круга он уступил Кириану Жаке из Франции.
Триест, Италия. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Кириан Жаке (Франция) 3:6, 4:6
Украинский теннисист провел 20-й турнир в этом году: пять раз ему удавалось дойти минимум до четвертьфинала и столько же раз он не смог преодолеть квалификацию.
Сегодня украинский теннисист провёл на корте почти полтора часа и за это время он выполнил четыре эйса при таком же количестве двойных ошибок, не смог реализовать единственный брейк-поинт и проиграл два гейма на своей подаче.
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