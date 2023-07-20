Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо
Обидное поражение
Фото: Hobart International
Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает грунтовой турнир серии WTA-250 в Палермо (Италия).
В 1/8 финала она уступила хозяйке соревнований Жасмин Паолини.
WTA 250 Палермо. Грунт. 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина, 149) – Жасмин Паолини (Италия, 52) – 6:2, 4:6, 2:6
Для теннисисток эта встреча стала 7-й, 6 побед одержала именно итальянка.
В четвертьфинале турнира в Палермо Паолини сыграет против победительницы матча Дарья Касаткина – Татьяна Прозорова.
Популярное сейчас
- Вооруженные силы Украины впервые применили американские кассетные боеприпасы – WP
- Днепр-1 не договорился о продлении контракта с Назаренко и решил его "мариновать" – источник
- "Нельзя не воспользоваться". Командующий Сухопутными войсками заявил, что Бахмут находится в полуокружении
- Алькарас - победитель Уимблдона-2023
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО