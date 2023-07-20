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Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо

Теннис
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Обидное поражение

Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Палермо

Фото: Hobart International

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает грунтовой турнир серии WTA-250 в Палермо (Италия).

В 1/8 финала она уступила хозяйке соревнований Жасмин Паолини.

WTA 250 Палермо. Грунт. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина, 149) – Жасмин Паолини (Италия, 52) – 6:2, 4:6, 2:6

Для теннисисток эта встреча стала 7-й, 6 побед одержала именно итальянка.

В четвертьфинале турнира в Палермо Паолини сыграет против победительницы матча Дарья Касаткина – Татьяна Прозорова.

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В статье: Даяна Ястремская
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