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Стэн Вавринка не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гштааде
Очередное поражение
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится до 23 июля.
В матче второго круга 74-я ракетка мира Вавринка со счётом 6:7 (3:7), 1:6 проиграл 110-й ракетке мира, испанцу Хауме Мунару. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Вавринка два раза подал навылет., допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Мунара три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем раунде турнира в Гштааде Мунар сразится с 90-й ракеткой мира, представителем Аргентины Педро Качином.
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