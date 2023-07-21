Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль связывался с Алькарасом накануне финала Уимблдона
Рафа написал сообщение
Фото: Getty Images
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" и соотечественник Рафаэль Надаль отправил ему сообщение перед финалом Уимблдона-2023.
Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса.
"Он прислал мне сообщение. Сначала он написал мне, чтобы пожелать удачи перед финалом, и я ему благодарен. Такой человек, как он, игрок, который был и остаётся моим кумиром, желает мне сил и удачи в самый важный момент жизни – это потрясающе. После финала он написал мне: "Поздравляю с победой. Наслаждайся, потому что эти моменты волшебны и неповторимы", — приводит слова Алькараса Marca.
Популярное сейчас
- Клуб Серии А интересуется хавбеком Динамо
- Один из лучших голкиперов в истории Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 64 года
- Таблица коэффициентов Максимум от Израиля, первая потеря сезона
- Вдохновляет. Мугуруса показала видео с тренировки Свитолиной
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО