Рафаэль Надаль связывался с Алькарасом накануне финала Уимблдона

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" и соотечественник Рафаэль Надаль отправил ему сообщение перед финалом Уимблдона-2023.

Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса.

"Он прислал мне сообщение. Сначала он написал мне, чтобы пожелать удачи перед финалом, и я ему благодарен. Такой человек, как он, игрок, который был и остаётся моим кумиром, желает мне сил и удачи в самый важный момент жизни – это потрясающе. После финала он написал мне: "Поздравляю с победой. Наслаждайся, потому что эти моменты волшебны и неповторимы", — приводит слова Алькараса Marca.