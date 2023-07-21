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Министр спорта Польши будет бойкотировать матчи россиянок и белорусок на турнире в Варшаве
Камиль Бортничук поддержал украинцев
Министр спорта Польши Камиль Бортничук написал, что не будет посещать матчи первой ракетки мира польки Иги Швёнтек на турнире категории WTA-250 в Варшаве, если спортсменке придётся играть с теннисистками из России и Беларуси.
"Я категорически не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Теннисисты из этих стран будут присутствовать на турнире в Варшаве, поэтому я решил избегать матчей с их участием.
Хотелось бы, чтобы Ига Швёнтек вышла в финал и выиграла турнир в Варшаве. Я буду рад посещать её матчи. При этом хотелось бы, чтобы ей не пришлось играть с россиянками или белорусками. Если это всё-таки произойдёт, к сожалению, у меня не будет возможности присутствовать на этих встречах, даже если Швёнтек сыграет с кем-то из них в финале", — приводит слова Бортничука i.pl.
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