Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас: Я не прикасался к ракетке со времён Уимблдона
Испанский теннисист рассказал, как проводит время
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об отношении к Кубку Хопмана, на котором он выступает в 2023 году за сборную Испании, а также поделился планами на продолжение сезона в туре.
"Немного устал, не буду врать. У меня было несколько дней отдыха после Уимблдона для восстановления энергии. Сейчас я чувствую себя хорошо. Если честно, я не прикасался к ракетке со времён Уимблдона. Но сегодня уже собираюсь начать тренироваться.
Буду играть на Кубке. Постараюсь максимально выложиться, получать удовольствие на поле. Я надеюсь, что публика оценит это. Очень хотел быть здесь и сыграть на этом великолепном турнире. Мы не часто играем в смешанном парном разряде на смешанных турнирах. Чувствую себя отлично, очень счастлив и наслаждаюсь стартом здесь.
Я сфокусирован на турнире в Торонто. Это "Мастерс", очень важный старт. Всегда говорю, что перед каждым турниром я думаю, что собираюсь его выиграть и могу это сделать. Прямо сейчас готовлюсь к Торонто и Цинциннати. Но главная цель — US Open", — цитирует теннисиста издание Tennis Majors.
Популярное сейчас
- ВИДЕО. В Лиге конференций вратарь отбил удар в серии пенальти и побежал праздновать, а мяч закатился за линию
- Состоялась жеребьевка первого и второго раундов Кубка Украины
- Жеребьевка первых раундов Кубка Украины: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Карлос Алькарас уронил трофей с Уимблдона-2023 в прямом эфире
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО