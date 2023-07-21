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Карлос Алькарас: Я не прикасался к ракетке со времён Уимблдона

Теннис
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Испанский теннисист рассказал, как проводит время

Карлос Алькарас: Я не прикасался к ракетке со времён Уимблдона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об отношении к Кубку Хопмана, на котором он выступает в 2023 году за сборную Испании, а также поделился планами на продолжение сезона в туре.

"Немного устал, не буду врать. У меня было несколько дней отдыха после Уимблдона для восстановления энергии. Сейчас я чувствую себя хорошо. Если честно, я не прикасался к ракетке со времён Уимблдона. Но сегодня уже собираюсь начать тренироваться.

Буду играть на Кубке. Постараюсь максимально выложиться, получать удовольствие на поле. Я надеюсь, что публика оценит это. Очень хотел быть здесь и сыграть на этом великолепном турнире. Мы не часто играем в смешанном парном разряде на смешанных турнирах. Чувствую себя отлично, очень счастлив и наслаждаюсь стартом здесь.

Я сфокусирован на турнире в Торонто. Это "Мастерс", очень важный старт. Всегда говорю, что перед каждым турниром я думаю, что собираюсь его выиграть и могу это сделать. Прямо сейчас готовлюсь к Торонто и Цинциннати. Но главная цель — US Open", — цитирует теннисиста издание Tennis Majors.

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В статье: Карлос Алькарас
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