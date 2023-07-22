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Свитолина сделала волшебное фото с дочерью в подсолнухах

Теннис
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Свитолина сделала волшебное фото с дочерью в подсолнухах

фото - JetSetter.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №27) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своей дочерью Скай сфотографировалась в подсолнухах. Соответствующий снимок Элина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Алькарас рассказал о паузе в теннисе.

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В статье: Элина Свитолина
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