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Монфис о Свитолиной: Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне

Теннис
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Невероятные слова поддержки и мотивации

Монфис о Свитолиной: Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как его жене, украинке Элине Свитолиной (WTA №27) удается играть на высоком уровне после возвращения на корт. Его слова цитирует First Sportz:

"Горжусь и вдохновляюсь Элиной. Горжусь своей женой. Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне. Какая у нее была дисциплина.

Был поражен ее силой, ментальным настроением в некоторых матчах, чтобы вернуть их в свою пользу, а затем перейти к следующему матчу – я был горд и вдохновлен ею. Вот почему сейчас чувствую себя чемпионом. Это был удивительный месяц для меня, наблюдал, как моя жена играет фантастически. Также хорошо провел время со своей дочерью, поэтому просто полон энергии и очень хочу, чтобы все было хорошо во время моего тура" – сказал он.

Напомним, что ранее Свитолина поделилась с поклонниками милым фото.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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