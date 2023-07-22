Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монфис о Свитолиной: Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне
Невероятные слова поддержки и мотивации
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как его жене, украинке Элине Свитолиной (WTA №27) удается играть на высоком уровне после возвращения на корт. Его слова цитирует First Sportz:
"Горжусь и вдохновляюсь Элиной. Горжусь своей женой. Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне. Какая у нее была дисциплина.
Был поражен ее силой, ментальным настроением в некоторых матчах, чтобы вернуть их в свою пользу, а затем перейти к следующему матчу – я был горд и вдохновлен ею. Вот почему сейчас чувствую себя чемпионом. Это был удивительный месяц для меня, наблюдал, как моя жена играет фантастически. Также хорошо провел время со своей дочерью, поэтому просто полон энергии и очень хочу, чтобы все было хорошо во время моего тура" – сказал он.
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- Силы обороны уничтожили еще более шести сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Зеленский хочет создать в Крыму украинскую Кремниевую долину
- Ценник в 1,5-2 млн евро. Динамо интересуется хавбеком Сантоса
- Рафаэль Надаль связывался с Алькарасом накануне финала Уимблдона
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь