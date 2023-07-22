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Байндль вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Обыграла еще одну венгерку
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №100) вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В матче 1/4 финала она одолела местную спортсменку Фанни Штоллар (WTA №441). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу нашей соотечественницы. Игра длилась 2 часа 3 минуты. Это была вторая очная встреча теннисисток, теперь счёт 2-0.
В поединке за право сыграть в финале турнира Катерина сыграет против Клэр Лю (WTA №88) из США.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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