Байндль вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №100) вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В матче 1/4 финала она одолела местную спортсменку Фанни Штоллар (WTA №441). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу нашей соотечественницы. Игра длилась 2 часа 3 минуты. Это была вторая очная встреча теннисисток, теперь счёт 2-0.

В поединке за право сыграть в финале турнира Катерина сыграет против Клэр Лю (WTA №88) из США.