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Байндль вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Теннис
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Байндль вышла в полуфинал турнира в Будапеште

фото - btu.org.ua

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Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №100) вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В матче 1/4 финала она одолела местную спортсменку Фанни Штоллар (WTA №441). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу нашей соотечественницы. Игра длилась 2 часа 3 минуты. Это была вторая очная встреча теннисисток, теперь счёт 2-0.

В поединке за право сыграть в финале турнира Катерина сыграет против Клэр Лю (WTA №88) из США.

Напомним, что ранее Элина Свитолина показала милое фото с дочерью.

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В статье: Катерина Байндл
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