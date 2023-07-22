  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур вышла в финал турнира ITF в Испании
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур вышла в финал турнира ITF в Испании

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Поборется за титул

Снигур вышла в финал турнира ITF в Испании

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №155) вышла в финал турнира серии ITF W100 в Витории (Испания).

В матче 1/2 финала наша спортсменка победила представительницу Китая Бай Чжуосюань (WTA №150). Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Дарьи. Эта встреча стала дебютной очной для двух спортсменок.

В финале турнира украинка сразится за титул с представительницей Франции Джесикой Понше (WTA №137).

Для Снигур это третий в карьере финал турнира серии ITF W100 (в 2019 году проиграла, а в 2021 году выиграла турнир в Дубай).

Напомним, что ранее Катерина Байндль вышла в полуфинал турнира в Будапеште.

По теме
yellow-arrow
Байндль вышла в полуфинал турнира в Будапеште
yellow-arrow
Монфис о Свитолиной: Сколько труда она приложила, чтобы быть на таком уровне
yellow-arrow
Свитолина сделала волшебное фото с дочерью в подсолнухах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде