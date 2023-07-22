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Снигур вышла в финал турнира ITF в Испании
Поборется за титул
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №155) вышла в финал турнира серии ITF W100 в Витории (Испания).
В матче 1/2 финала наша спортсменка победила представительницу Китая Бай Чжуосюань (WTA №150). Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Дарьи. Эта встреча стала дебютной очной для двух спортсменок.
В финале турнира украинка сразится за титул с представительницей Франции Джесикой Понше (WTA №137).
Для Снигур это третий в карьере финал турнира серии ITF W100 (в 2019 году проиграла, а в 2021 году выиграла турнир в Дубай).
Напомним, что ранее Катерина Байндль
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