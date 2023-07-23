Байндль: Этот финал означает для меня очень много

Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №100) прокомментировала выход в финал турнира серии WTA 250 в Будапеште.

"Я очень счастлива, что выиграла за сегодня два матча. Это было нелегко, это были очень сложные два матча, и я рада, что смогла справиться.

Это показывает, что я в хорошей физической форме, это отличные новости для меня. Конечно, непросто играть два матча подряд. После первого поединка я пыталась отключиться, восстановиться и сконцентрироваться на следующей игре. Я счастлива, что это смогла сделать.

Этот финал означает для меня очень многое. У меня были травмы в начале сезона, потому это очень важный результат для меня.

Я очень счастлива, жду финала. Я не уверена, что у меня сейчас есть какие-то ожидания, потому что, как я сказала, я была сосредоточена на этих двух матчах, но у меня немного времени, чтобы подготовиться. Сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой" – сказала она.

Напомним, что финальный матч украинка сыграет против представительницы страны-агрессора марии тимофеевой. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.