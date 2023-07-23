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Украинские теннисистки установили новый национальный рекорд
Великолепный сезон, девушки
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские теннисистки впервые в истории смогли выйти в 5 финалов турниров серии WTA за один сезон. Предыдущий лучший результат был установлен в 2018 году, когда с участием наших спортсменок было сыграно 4 финала.
2023 год:
Январь: Леся Цуренко – Чжу Линь (4-6; 4-6), Таиланд, хард
Март: Марта Костюк – Варвара Грачева (6-3; 7-5) Остин, хард
Май: Ангелина Калинина – Елена Рыбакина (4-6; 0-1 отк), Рим, грунт
Май: Элина Свитолина – Анна Блинкова (6-2; 6-3), Страсбург, грунт
Июль: Катерина Байндль – Мария Тимофеева, Будапешт, грунт
Напомним, ранее Байндль
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