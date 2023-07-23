Украинские теннисистки установили новый национальный рекорд

Украинские теннисистки впервые в истории смогли выйти в 5 финалов турниров серии WTA за один сезон. Предыдущий лучший результат был установлен в 2018 году, когда с участием наших спортсменок было сыграно 4 финала.

2023 год:

Январь: Леся Цуренко – Чжу Линь (4-6; 4-6), Таиланд, хард

Март: Марта Костюк – Варвара Грачева (6-3; 7-5) Остин, хард

Май: Ангелина Калинина – Елена Рыбакина (4-6; 0-1 отк), Рим, грунт

Май: Элина Свитолина – Анна Блинкова (6-2; 6-3), Страсбург, грунт

Июль: Катерина Байндль – Мария Тимофеева, Будапешт, грунт