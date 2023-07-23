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Чемпионка Уимблдона: Не удивлюсь, если Свитолина будет в восьмерке лучших по итогам сезона
А может и в ТОП 5 зайти
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка Уимблдона 2013, французская теннисистка Марион Бартоли прокомментировала выступление украинки Элины Светолиной (WTA №27) после возвращения на корт.
"Я знаю только, что после рождения ребенка у вас нарушается режим сна, потому что он просыпается ночью, и, конечно же, вы гораздо больше устаете днем, когда вам приходится тренироваться. Очевидно, что ваше тело меняется во время беременности. Ей удалось столь быстро восстановить свой атлетизм и привести себя в форму.
На Ролан Гаррос Свитолина была в прекрасной форме, а на Уимблдоне, как мне кажется, выглядела еще лучше. Для меня просто непривычно видеть ее в такой физической форме и такой степени готовности к матчам так быстро.
Честно говоря, я не удивлюсь, если она очень хорошо выступит на US Open и по итогам этого года окажется в восьмерке сильнейших, сыграв на Итоговом турнире" – сказала она.
Напомним, что ранее Свитолина
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