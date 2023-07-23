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Снигур выиграла турнир ITF W100 в испанской Витории

Теннис
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Поздравляем с победой

Снигур выиграла турнир ITF W100 в испанской Витории

Федерація тенісу України

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №155) выиграла турнир серии ITF W100 в испанской Витории. В решающем матче за главный титул соревнований она победила представительницу Франции Джессику Понше (WTA №137).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-4; 6-1) в пользу нашей спортсменки. Матч продолжался 1 час 39 минут. В очных встречах счет стал 1-1.

Для Дарьи это первая победа и первый финал в текущем сезоне. Всего в карьере молодой украинки 7 титулов на уровне ITF в 11 финальных поединках.

Напомним, что ранее Катерина Байндль прокомментировала выход в финал турнира в Будапеште.

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В статье: Дарья Снигур
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