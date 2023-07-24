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Новак Джокович снялся с Мастерса в Торонто
Серб снялся из-за усталости
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист Новак Джокович, вторая ракетка мира, не выступит на хардовом "Мастерсе", который пройдёт в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа.
Официальная причина снятия спортсмена с соревнований — усталость.
Вместо него в основную сетку турнира попал американец Кристофер Юбэнкс, 31-я ракетка мира, четвертьфиналист Уимблдона текущего сезона. В случае ещё одного снятия кого-либо из участников основы в сетку попадёт голландец Ботик ван де Зандсхулп, 45-й в рейтинге ATP.
Напомним, в текущем сезоне Новак Джокович завоевал три титула, причём два из них — на турнирах "Большого шлема".
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