  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рейтинг АТР. Сачко теряет позиции, Крутых покидает топ-200
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейтинг АТР. Сачко теряет позиции, Крутых покидает топ-200

Теннис
(1 голосов)

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге

Рейтинг АТР. Сачко теряет позиции, Крутых покидает топ-200

Фото: tennis.ua

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко опустился на одну строчку в обновленном рейтинге АТР. Теперь он занимает 188-е место.

Ещё один тенниист Алексей Крутых покинул топ-200 и расположился на 201-м месте (-2).

В топ-500 попали: Илья Марченко опустился на 328-е место (-8), Владислав Орлов (397-е место) (+1), Эрик Ваншельбойм (423-е место) (-2), а Александр Овчаренко - 488-е место (-44).

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович снялся с Мастерса в Торонто
yellow-arrow
Байндль уступила в финале турнира WTA в Будапеште
yellow-arrow
Снигур выиграла турнир ITF W100 в испанской Витории
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко Алексей Крутых
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде