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Рейтинг АТР. Сачко теряет позиции, Крутых покидает топ-200
Позиции украинцев в обновлённом рейтинге
Фото: tennis.ua
Украинский теннисист Виталий Сачко опустился на одну строчку в обновленном рейтинге АТР. Теперь он занимает 188-е место.
Ещё один тенниист Алексей Крутых покинул топ-200 и расположился на 201-м месте (-2).
В топ-500 попали: Илья Марченко опустился на 328-е место (-8), Владислав Орлов (397-е место) (+1), Эрик Ваншельбойм (423-е место) (-2), а Александр Овчаренко - 488-е место (-44).
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