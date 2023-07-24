Рейтинг АТР. Сачко теряет позиции, Крутых покидает топ-200

Украинский теннисист Виталий Сачко опустился на одну строчку в обновленном рейтинге АТР. Теперь он занимает 188-е место.

Ещё один тенниист Алексей Крутых покинул топ-200 и расположился на 201-м месте (-2).

В топ-500 попали: Илья Марченко опустился на 328-е место (-8), Владислав Орлов (397-е место) (+1), Эрик Ваншельбойм (423-е место) (-2), а Александр Овчаренко - 488-е место (-44).