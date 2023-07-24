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Ястремская сыграет в основной сетке турнира в Лозанне
Украинская теннисистка имеет все шансы выйти во второй круг соревнований
Фото: Hobart International
Украинская теннисистка Даяна Ястремская должна была сегодня, 24 июля сыграть в квалификации турнира в Лозанне. В связи с отказом от участия первой сеяной румынки Ирины-Камелии Бегу, наша теннисистка напрямую попала в основную сетку.
Свой стартовый матч Даяна Ястремская сыграет уже сегодня с 16-летней Миррой Андреевой.
Напомним, что россиянка Андреева отличилась тем, что получила самый большой штраф во время Уимблдона.
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Источник:BTU
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