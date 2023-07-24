  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская сыграет в основной сетке турнира в Лозанне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская сыграет в основной сетке турнира в Лозанне

Теннис
(1 голосов)

Украинская теннисистка имеет все шансы выйти во второй круг соревнований

Ястремская сыграет в основной сетке турнира в Лозанне

Фото: Hobart International

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская должна была сегодня, 24 июля сыграть в квалификации турнира в Лозанне. В связи с отказом от участия первой сеяной румынки Ирины-Камелии Бегу, наша теннисистка напрямую попала в основную сетку.

Свой стартовый матч Даяна Ястремская сыграет уже сегодня с 16-летней Миррой Андреевой.

Напомним, что россиянка Андреева отличилась тем, что получила самый большой штраф во время Уимблдона.

По теме
yellow-arrow
Рейтинг АТР. Сачко теряет позиции, Крутых покидает топ-200
yellow-arrow
Новак Джокович снялся с Мастерса в Торонто
yellow-arrow
Байндль уступила в финале турнира WTA в Будапеште
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде