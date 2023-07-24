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Цуга. Владислав Орлов покидает турнир в финале квалификации
Теннисист не смог одержать победу
https://uatv.ua
Украинский теннисист Владислав Орлов уступил в финале квалификации на турнире в швейцарском Цуге.
В решающем матче он уступил представител италии Джанмарко Феррари. Также Орлов сыграет и в парном турнире вместе с бразильцем Жуаном Рейсом да Сильвою.
АТР челленджер Цуг. Квалификация. Финал
Джанмарко Феррари (Италия, 431) – Владислав Орлов (Украина, 397) – 6:3, 6:4
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