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Цуга. Владислав Орлов покидает турнир в финале квалификации

Теннис
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Теннисист не смог одержать победу

Цуга. Владислав Орлов покидает турнир в финале квалификации

https://uatv.ua

Новина українською

Украинский теннисист Владислав Орлов уступил в финале квалификации на турнире в швейцарском Цуге.

В решающем матче он уступил представител италии Джанмарко Феррари. Также Орлов сыграет и в парном турнире вместе с бразильцем Жуаном Рейсом да Сильвою.

АТР челленджер Цуг. Квалификация. Финал

Джанмарко Феррари (Италия, 431) – Владислав Орлов (Украина, 397) – 6:3, 6:4

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В статье: Владислав Орлов
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