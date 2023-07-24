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Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй круг турнира в Лозанне
Украинская теннисистка взяла лишь два гейма
Фото: Eurosport
Даяна Ястремская покидает турнир WTA в Швейцарии. На старте соревнований она уступила Мирре Андреевой.
Лозанна, Швейцария. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Мирра Андреева (-, 6) 0:6, 2:6
Для украинской теннисистки этот турнир стал вторым грунтовым после поражения на Уимблдоне в конце июня.
Матч продлился1 час и 6 минут. На счету Ястремской ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующей соперницей Андреевой в Лозанне станет 155-я ракетка мира, 26-летняя представительница Венгрии Анна Бондарь.
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