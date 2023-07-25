Свитолина: Мы все изменились, все украинцы

Первая ракетка Украины в интервью изданию Harper’s Bazaar рассказала о поддержке зрителей во время Уимблдона и организации серии турниров в Украине.

"Это был волшебный, магический турнир для меня. Конечно, я немного расстроена, что не смогла попасть в финал и не имела шанса поднять этот трофей, но поддержка английских зрителей так много значила для меня. Я даже не могу должным образом объяснить, какая это была мотивация. Это помогло мне пережить трудные моменты. Если бы я играла не так хорошо или если бы я начала матч не так хорошо, они бы подталкивали меня продолжать борьбу. Я думаю, что я одержала несколько очень трудных побед, потому что публика поддерживала меня. Это заставило меня поднять свой уровень".

О мыслях о войне во время своего выступления на соревнованиях

"Очень трудно не думать об этом постоянно. Знаете, я всегда онлайн и вижу сообщения от друзей из Украины, и мне реально приходится пробовать как-то изолировать себя насколько возможно. Но в то же время, это дает тебе действительно этот важный ракурс, чтобы смотреть на мир. Если во время матча мне тяжело, я стараюсь думать о том, через что проходят люди в Украине, и я не могу жаловаться. Мне очень повезло. Я занимаюсь любимым делом. Я здорова. Вот я здесь".

Об изменениях в мировоззрении, которые произошли после полномасштабного вторжения

"Это правда. Мы все изменились, все украинцы. Теперь мы просто стараемся по-настоящему наслаждаться каждым днем. Война учит нас ловить момент и не воспринимать каждое мгновение, проведенное с семьей или друзьями, как должное. Я думаю, что сейчас мы все ценим каждое мгновение жизни".

Об организации юношеского теннисного турнира в Киеве

"Это было нелегко. Так много кортов было разрушено, и нам пришлось найти такую площадку, где есть бомбоубежище на случай атаки на город. Но я очень рада, что турнир состоится, и у нас уже зарегистрировалось более 100 игроков. Мы просто хотим принести маленький свет в туннель для этих детей - многие из которых потеряли семью и друзей и пережили многое".