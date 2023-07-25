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Салинас. Илья Марченко добыл волевую победу и вышел во второй круг соревнований

Теннис
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Уверенный старт в исполнении украинца

Салинас. Илья Марченко добыл волевую победу и вышел во второй круг соревнований

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в стартовом матче на турнире в Эквадоре. В матче первого круга он добыл волевую победу над Омни Кумаром из США.

Салинас, Эквадор. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Омни Кумар (США) 3:6, 6:3, 6:4

Украинский теннисист за 2 часа 21 минуту обыграл 398-ю ракетку мира. Марченко восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка.

Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Евгений Донской (-) - Альваро Гильена Меса (Эквадор).

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В статье: Илья Марченко
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