Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салинас. Илья Марченко добыл волевую победу и вышел во второй круг соревнований
Уверенный старт в исполнении украинца
Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в стартовом матче на турнире в Эквадоре. В матче первого круга он добыл волевую победу над Омни Кумаром из США.
Салинас, Эквадор. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Омни Кумар (США) 3:6, 6:3, 6:4
Украинский теннисист за 2 часа 21 минуту обыграл 398-ю ракетку мира. Марченко восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка.
Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Евгений Донской (-) - Альваро Гильена Меса (Эквадор).
Популярное сейчас
- От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- Урожайные сутки по уничтожению арты. Генштаб обнародовал потери россиян за сутки
- Днепр-1- Панатинаикос. Анонс и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов на 25.07.2023
- Байндль уступила в финале турнира WTA в Будапеште
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО