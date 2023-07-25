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Каспер Рууд: Попытаюсь выиграь более крупный турнир, чем ATP-250
Норвежец хочет пробиться в топы
Фото: Tennis Majors
Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался, чего ожидает от турнира ATP-500 в Гамбурге.
"Я сижу здесь с 10 титулами, и все они выиграны на турнирах ATP-250. Не сказал бы, что меня это беспокоит, но, конечно же, хочется попытаться выиграть более крупный турнир. Нас помнят, когда мы выигрываем финалы, а не когда проигрываем. Надеюсь, что это лишь вопрос времени, и я буду продолжать усердно работать.
Здорово вернуться в Гамбург. Я был здесь пару раз раньше, и мне всегда нравилось. В этом году немного холоднее, чем обычно", — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.
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