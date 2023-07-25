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Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире в Варшаве
Польская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала уверенную победу на старте домашнего хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве. В двух сетах первого круга полька обыграла 181-ю ракетку мира из Азербайджана Нигину Абдураимову.
WTA-250. Варшава
Ига Швёнтек - Нигина Абдураимова 6:4, 6:2
Матч продолжался 1 час 36 минут. Ига Швёнтек за это время выполнила один эйс, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Нигины Абдураимовой — четыре подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из восьми, а также десять двойных ошибок.
Во втором круге польская теннисистка встретится с победительницей матча Клэр Лю (США, 78) и Юань Юэ (Китай, 116).
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