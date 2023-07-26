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Каспер Рууд пробился во второй круг турнира в Гамбурге
Теннисист сумел вырвать победу
Фото: Tennis Majors
Трёхкратный финалист турниров "Большого шлема", четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
В стартовом матче Рууд (1) обыграл 64-ю ракетку мира, 22-летнего представителя Аргентины Себастьяна Баэса.
ATP-250. Гамбург. Первый круг
Каспер Рууд - Себастьян Баэс 6:3, 1:6, 6:3
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 58 минут. Рууд два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Баэса два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Рууда в Гамбурге станет 120-я ракетка мира, представитель Чили Кристьян Гарин (Q).
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