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Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уайлд-кард на турнир в Вашингтоне
Соревнования стартуют 31 июля
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Пресс-служба турнира WTA 500 в Вашингтоне сообщила, что украинка Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уайлд-кард в основную сетку соревнований.
Также wild card у женщин получили Бьянка Андрееску, София Кенин и Даниэль Коллинс.
Соревнования под названием Mubadala Citi DC Open состоятся с 31 июля по 6 августа.
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