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Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уайлд-кард на турнир в Вашингтоне

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют 31 июля

Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уайлд-кард на турнир в Вашингтоне

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Пресс-служба турнира WTA 500 в Вашингтоне сообщила, что украинка Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уайлд-кард в основную сетку соревнований.

Также wild card у женщин получили Бьянка Андрееску, София Кенин и Даниэль Коллинс.

Соревнования под названием Mubadala Citi DC Open состоятся с 31 июля по 6 августа.

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В статье: Элина Свитолина
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