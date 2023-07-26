Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уайлд-кард на турнир в Вашингтоне

Пресс-служба турнира WTA 500 в Вашингтоне сообщила, что украинка Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уайлд-кард в основную сетку соревнований.

Также wild card у женщин получили Бьянка Андрееску, София Кенин и Даниэль Коллинс.

Соревнования под названием Mubadala Citi DC Open состоятся с 31 июля по 6 августа.