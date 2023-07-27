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Отец Джоковича рассказал, когда Новак завершит карьеру

Теннис
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Отец Джоковича рассказал, когда Новак завершит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Срджан Джокович, отец 23-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" Новака Джоковича, рассказал, когда сын планирует завершить карьеру. .

"Что касается моих надежд, я бы сказал, что он оправдал их семь или восемь лет назад. Всё, что произошло дальше – невероятный бонус. Теннис – это только часть его жизни, не вся, поэтому, я надеюсь, он будет добиваться побед и вне корта, после завершения карьеры. После ухода из тенниса, надеюсь, это произойдёт в следующем году.

Я представляю это как медленное, но верное прощание. Конец ещё не наступил, но может наступить через полтора года. Моё желание как родителя состоит в том, чтобы через некоторое время он прекратил заниматься этим чрезвычайно трудным и жертвенным видом спорта. Это постоянный вызов для тела и разума, он был сосредоточен на этом в течение 30 лет, у него не было времени на многие другие дела", — сказал отец Джоковича в документальном фильме «Новак Джокович – нерассказанные истории".

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В статье: Новак Джокович
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