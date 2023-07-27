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Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Гамбурге
Волевая победа в исполнении норвежца
Фото: NU.nl
Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема", четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.
В матче второго круга Рууд (1) обыграл 120-ю ракетку мира, представителя Чили Кристьяна Гарина (Q).
Каспер Рууд - Кристьян Гарина 1:6, 6:2, 6:2
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. Рууд четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гарина ни одного эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Рууд сразится с 71-й ракеткой мира, 19-летним французом Артюром Филом.
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