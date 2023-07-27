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Свитолина: Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение не жать руки

Теннис
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Украинка прокомментировала дисквалификацию Харлан

Свитолина: Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение не жать руки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Елина Свитолина прокомментировала в Twitter дисквалификацию саблистки Ольги Харлан за отказ жать руку российской сопернице.

"Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение.

Вся наша любовь и уважение – Ольге Харлан".

Напомним, ранее появилась информация, что в FIE знали, что Харлане не будет жать руку россиянке.

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В статье: Ольга Харлан Элина Свитолина
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