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Свитолина: Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение не жать руки
Украинка прокомментировала дисквалификацию Харлан
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Елина Свитолина прокомментировала в Twitter дисквалификацию саблистки Ольги Харлан за отказ жать руку российской сопернице.
"Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение.
Вся наша любовь и уважение – Ольге Харлан".
Напомним, ранее появилась информация, что в FIE знали, что Харлане не будет жать руку россиянке.
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