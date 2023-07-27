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Рафаэль Надаль показал фото с женой и сыном
Испанец на каникулах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с семейного отдыха. На нём он позирует с женой Марией Перелло и сыном Рафаэлем.
"Каникулы", — подписал фото Надаль.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января.
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