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Рафаэль Надаль показал фото с женой и сыном

Теннис
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Испанец на каникулах

Рафаэль Надаль показал фото с женой и сыном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с семейного отдыха. На нём он позирует с женой Марией Перелло и сыном Рафаэлем.

"Каникулы", — подписал фото Надаль.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января.

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В статье: Рафаэль Надаль
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