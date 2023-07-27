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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал домашнего турнира
Уверенная победа в исполнении польки
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который продлится до 30 июля.
В матче второго круга Швёнтек (1) обыграла 78-ю ракетку мира, американку Клэр Лю.
WTA-250. Варшава
Ига Швёнтек - Клэр Лю 6:2, 6:2
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут. Швёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Лю один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
За выход в полуфинал домашних соревнований Швёнтек сразится с 59-й ракеткой мира, 18-летней чешкой Линдой Носковой (8).
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