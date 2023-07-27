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Ига Швёнтек рассказала, когда может завершить карьеру

Теннис
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Польская теннисистка пока не думает об этом

Ига Швёнтек рассказала, когда может завершить карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек предположила, когда может завершить профессиональную карьеру.

В конце мая 2023-го титулованной спортсменке исполнилось 22 года.

"Могу сказать болельщикам, что им нет смысла думать об этом, потому что я сама об этом не думаю. Мне кажется, что я закончу в 30 с лишним.

В жизни есть много классных занятий, много проектов, которые я держу в голове и которые были бы интересны мне в будущем, но сейчас я не могу посвящать им очень много времени, потому что погружена в теннис. Думаю, если у меня и дальше будут появляться такие идеи, то в будущем я смогу построить новую карьеру", — приводит слова Швёнтек Przeglad Sportowy.

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В статье: Ига Швёнтек
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