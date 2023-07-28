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Тони Надаль: Давайте надеяться, что Карлос Алькарас позволит Рафе что-нибудь выиграть

Теннис
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Теннисист проводит отличный сезон

Тони Надаль: Давайте надеяться, что Карлос Алькарас позволит Рафе что-нибудь выиграть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер Тони Надаль, дядя 14-кратного чемпиона "Ролан Гаррос" испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о состоянии спортсмена.

"Рафа в порядке, он отдыхает и хочет вернуться на корт в 2024 году. Давайте надеяться, что Карлос Алькарас позволит нам что-нибудь выиграть. Рафаэль будет рад вернуться и завершить карьеру на корте", — приводит слова Тони Надаля Marca.

Напомним, Надаль получил травму 18 января во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023.

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В статье: Тони Надаль
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