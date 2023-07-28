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Тони Надаль: Давайте надеяться, что Карлос Алькарас позволит Рафе что-нибудь выиграть
Теннисист проводит отличный сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Тони Надаль, дядя 14-кратного чемпиона "Ролан Гаррос" испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о состоянии спортсмена.
"Рафа в порядке, он отдыхает и хочет вернуться на корт в 2024 году. Давайте надеяться, что Карлос Алькарас позволит нам что-нибудь выиграть. Рафаэль будет рад вернуться и завершить карьеру на корте", — приводит слова Тони Надаля Marca.
Напомним, Надаль получил травму 18 января во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023.
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