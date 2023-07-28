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Российскую теннисистку депортировали из Чехии и не допустили на турнир WTA-250
Действовали в соответствии с законами
Фото: sport.ru
Министерство внутренних дел Чехии сообщило в социальных сетях, что сегодня, 28 июля, из страны была депортирована российская теннисистка, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.
"Что будет с приездом российских и белорусских теннисисток? Полиция Чехии в ходе проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлением правительства", — говорится в сообщении МВД Чехии.
Турнир в Праге пройдёт с 31 июля по 5 августа.
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