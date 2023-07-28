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Российскую теннисистку депортировали из Чехии и не допустили на турнир WTA-250

Теннис
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Действовали в соответствии с законами

Российскую теннисистку депортировали из Чехии и не допустили на турнир WTA-250

Фото: sport.ru

Новина українською

Министерство внутренних дел Чехии сообщило в социальных сетях, что сегодня, 28 июля, из страны была депортирована российская теннисистка, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.

"Что будет с приездом российских и белорусских теннисисток? Полиция Чехии в ходе проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлением правительства", — говорится в сообщении МВД Чехии.

Турнир в Праге пройдёт с 31 июля по 5 августа.

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В статье: теннис
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