Верона. Виталий Сачко вышел в полуфинал соревнований

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу над представителем Франции Франсиско Комесаньей. Украинец взял реванш за поражение в конце мая во втором круге "челленджера" в Виченце.

Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина, 9) - Франсиско Комесанья (Аргентина) 7:5, 6:3

Сачко во второй раз в этом году сыграет в полуфинале.

Следующий соперник Виталия определится в противостоянии Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Стефано Наполитано (Италия, Q).