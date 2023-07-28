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Верона. Виталий Сачко вышел в полуфинал соревнований
Украинец добыл победу в двух сетах
Фото: ITF
Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу над представителем Франции Франсиско Комесаньей. Украинец взял реванш за поражение в конце мая во втором круге "челленджера" в Виченце.
Четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина, 9) - Франсиско Комесанья (Аргентина) 7:5, 6:3
Сачко во второй раз в этом году сыграет в полуфинале.
Следующий соперник Виталия определится в противостоянии Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Стефано Наполитано (Италия, Q).
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