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Верона. Виталий Сачко вышел в полуфинал соревнований

Теннис
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Украинец добыл победу в двух сетах

Верона. Виталий Сачко вышел в полуфинал соревнований

Фото: ITF

Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу над представителем Франции Франсиско Комесаньей. Украинец взял реванш за поражение в конце мая во втором круге "челленджера" в Виченце.

Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина, 9) - Франсиско Комесанья (Аргентина) 7:5, 6:3

Сачко во второй раз в этом году сыграет в полуфинале.

Следующий соперник Виталия определится в противостоянии Давид Гоффен (Бельгия, 1) - Стефано Наполитано (Италия, Q).

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В статье: Виталий Сачко
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